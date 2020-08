Dự báo số ca bệnh Covid-19 còn tăng trong 10 ngày tới

Theo ông Sơn, hiện mục tiêu là sử dụng xét nghiệm kháng thể để phát hiện những ca nhiễm trong cộng đồng, phát hiện những trường hợp dương tính kháng thể (trường hợp nhiễm Covid-19 lâu rồi) và truy vết những người tiếp xúc với những trường hợp đó để tìm ra trường hợp bị lây nhiễm gần. Số lượng bệnh nhân (BN) Covid-19 dự báo sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới.

Cùng ngày 5.8, dẫn đầu đoàn chuyên gia y tế khảo sát, kiểm tra công tác phân luồng điều trị, cách ly… tại TP.Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết nếu đáp ứng yêu cầu “làm sạch” bệnh viện (BV), dự kiến ngày mai (7.8) BV C Đà Nẵng (thuộc Bộ Y tế) sẽ mở cửa trở lại. Đây là 1 trong số 3 BV lớn bị phong tỏa tại TP.Đà Nẵng sau khi tái bùng phát dịch Covid-19. Đối với 2 BV bị phong tỏa còn lại (BV Đà Nẵng, BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng), quyết định cho mở cửa trở lại thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP.Đà Nẵng.

Đối với việc “làm sạch” các BV sau khi hết cách ly, BV phải được đánh giá bằng bộ tiêu chí an toàn BV trong dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành. Sau đó, phải xây dựng quy trình phân luồng bệnh nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp để không thể lây bệnh Covid-19 trong BV.

Cũng trong ngày 5.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng đã có quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với BV đa khoa Hải Châu do liên quan các ca Covid-19 tại Đà Nẵng. Thời gian cách ly 14 ngày bắt đầu từ 12 giờ ngày 5.8 đến 12 giờ ngày 19.8 và có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chiều qua (5.8), sau khi đại diện Bộ Y tế, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Tập đoàn Sun Group đã bàn giao BV dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn cho UBND TP.Đà Nẵng. Sau 3,5 ngày thi công gấp rút, BV dã chiến đã được hoàn thiện sớm trước 2,5 ngày so với kế hoạch. Công trình này do Tập đoàn Sun Group tài trợ và chịu trách nhiệm thi công nhằm chung tay cùng Đà Nẵng vượt qua đại dịch, hỗ trợ giảm tải cho các BV trên địa bàn TP.Đà Nẵng do tác động của dịch bệnh Covid-19.