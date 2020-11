Dự báo thời tiết hôm nay 12.11.2020: Bão Vamco giật cấp 15

Mực nước lúc 1 giờ ngày 12.11 trên các sông như sau: Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,82 m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,38 m; Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 4,79 m, dưới BĐ2 0,29 m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,72 m, trên BĐ3 0,22 m; Trên sông Hương tại Kim Long là 3,15 m, dưới BĐ3 0,3 5m; Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,05 m, trên BĐ3 0,05 m; Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,94 m, dưới BĐ3 0,06 m; tại Hội An 2,20 m, trên BĐ3 0,20 m; Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 4,76m, dưới BĐ2 0,24m; Trên sông Vệ tại Sông Vệ là 4,18 m, dưới BĐ3 0,32 m; Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa là 7,30 m, trên BĐ2 0,30 m; Trên sông Ba tại Ayunpa là 154,71 m, trên BĐ2 0,21 m, tại Củng Sơn là 32,81 m, trên BĐ2 0,81 m; tại Phú Lâm là 2,65 m, dưới BĐ2 0,05 m;

Dự báo, trong 3 - 6 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Thạch Hãn, hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc 4,8 m, trên BĐ3 0,3 m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 5,2 m, trên BĐ2 0,7 m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu 4,2 m, trên BĐ3 0,2 m.

Trong 6 - 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, hạ lưu sông Ba xuống dần. Đến trưa nay (12.11), mực nước trên các sông như sau: Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 1,7 m, trên BĐ1 0,5 m; Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 4,5 m, ở mức BĐ2; Trên sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 4,4 m, dưới BĐ3 0,1 m; Trên sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,9 m, dưới BĐ3 0,6 m.

Đến sáng sớm mai (13.11), mực nước tại Kim Long xuống mức 2,6 m, trên BĐ2 0,6 m; Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 8,4 m, trên BĐ2 0,4 m; Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 3,7 m, dưới BĐ3 0,3 m. Mực nước tại Câu Lâu xuống mức 3,0 m, ở mức BĐ2; Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 5,8 m, dưới BĐ3 0,7 m; Trên sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5,2 m, trên BĐ3 0,7 m; Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 6,7 m, dưới BĐ2 0,3 m; Mực nước tại Thạnh Hòa xuống mức 6,2 m, trên BĐ1 0,2 m; Trên sông Ba tại Ayunpa xuống mức 154,2 m, dưới BĐ2 0,3 m; tại Phú Lâm ở mức 2,3 m, dưới BĐ2 0,4 m (với dự kiến tổng lượng xả về hạ du của các thủy điện thượng nguồn từ 4.500 m3/s); Mực nước tại Phú Lâm xuống mức 1,9 m, trên BĐ1 0,2 m;

Trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 11.11 đến 1 giờ ngày 12.11), ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai đã có mưa to đến rất to: Hải Lâm 109 mm, Vĩnh Tú 91 mm (Quảng Trị); Hƣơng Nguyên 110 mm, Hồ Thọ Sơn 96 mm (Thừa Thiên - Huế); Trà Dơn 96 mm, TĐ Sông Tranh 3 là 92 mm (Quảng Nam); Ba Nam 161 mm, Giá Vực 107 mm (Quảng Ngãi), hồ Trọng Thượng 81 mm, An Nghĩa 69 mm (Bình Định), Măng Cành 64 mm, Măng Bút 46 mm (Kon Tum), Krông 35 mm (Gia Lai)....

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Quảng Bình, Phú Yên, Kon Tum và Gia ai có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 30mm; các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai.