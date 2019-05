Dự báo thời tiết hôm nay 15.5.2019: Nắng nóng tiếp tục trên diện rộng

oC, có nơi trên 37oC. Dự báo thời tiết hôm nay 15.5, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35 - 37C, có nơi trên 37C.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14.5, nắng nóng xảy ra cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 36oC, có nơi trên 36oC như Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 36.5oC, Hoài Nhơn (Bình Định) 37.8oC.

Dự báo trong ngày hôm nay (15.5), do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.

oC, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung bộ có nơi 39 - 40oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 11 - 16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Từ ngày 16 đến 19.5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung bộ có nơi 39 - 40C. Thời gian có nhiệt độ trên 35C từ 11 - 16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ