Dự báo thời tiết hôm nay 17.3.2020: Bắc bộ trời chuyển lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều nay, các tỉnh vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông; từ đêm nay và ngày mai (18.3), mưa giông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa (lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm/24 giờ), riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40 - 70 mm/24 giờ). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.