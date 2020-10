Dự báo thời tiết hôm nay 18.10.2020: Mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ nên từ nay đến ngày 21.10 ở Trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 18.10 đến ngày 21.10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400 - 600 mm, có nơi trên 700 mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên - Huế phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 400 mm; ở Đà Nẵng , Quảng Nam phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.