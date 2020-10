Dự báo thời tiết hôm nay 19.10.2020: Trung bộ mưa lớn, cảnh báo lũ

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình đang lên, các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế đang xuống. Mực nước lúc 1 giờ ngày 19.10 trên một số sông như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 9,0 m, ở mức báo động (BĐ) 2; Trên sông Gianh tại Mai Hóa là 7,36 m, trên BĐ3 0,86 m; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 4,79 m, trên BĐ3 2,09 m; Trên sông Hiếu tại Đông Hà là 2,94 m, dưới BĐ2 0,06 m; Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 5,03 m, trên BĐ2 0,53 m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 3,39 m, trên BĐ2 0,39 m; Trên sông Hương tại Kim Long là 2,52 m, trên BĐ2 0,52 m.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng đạt đỉnh ở mức 5,2 m, trên BĐ3 2,5 m, sau xuống. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục xuống.

Chiều đến tối nay (19.10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9,5 m, trên BĐ2 0,5 m; Trên sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,3 m, trên BĐ3 1,8 m. Đến sáng mai (20.10), mực nước tại Mai Hóa xuống mức 8,0 m, trên BĐ3 1,5 m; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 4,8 m, trên BĐ3 2,1 m; Trên sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 2,2 m, trên BĐ1 0,2 m; Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống mức 3,6 m, trên BĐ1 0,6 m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 3,0 m (BĐ2); Trên sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,0 m, ở mức BĐ2.

Sáng mai (20.10), mực nước tại Kim Long có khả năng xuống mức 1,6 m, dưới BĐ2 0,4 m; Các sông ở Nghệ An ở dưới BĐ1.

Cảnh báo, từ nay đến 21.10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng Điện Biên - Lai Châu trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, có nơi dưới 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, riêng Điện Biên - Lai Châu 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời lạnh, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, vùng núi có nơi dưới 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, riêng vùng núi và trung du 22 - 25oC, có nơi trên 26oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông, riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, phía Nam có nơi trên 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, riêng phía Nam 24 - 27oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, phía Nam có nơi trên 30oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.