Dự báo thời tiết hôm nay 22.6.2020: Trung bộ có nơi trên 40 độ C

Ngày hôm nay, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đặc biệt, riêng bắc và trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi 41 - 42 độ C.

Trong ngày hôm qua 21.6, nhiệt độ nắng nóng cao nhất ở các tỉnh Trung bộ đo được tại Hương Khê (Hà Tĩnh) lên tới 40,4 độ C; nhiều khu vực khác tại Quảng Bình, Nghệ An cũng có nắng nóng trên 39 độ C.