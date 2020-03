Dự báo thời tiết hôm nay 23.3.2020: Bắc bộ bắt đầu đợt mưa giông, mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay 23.3.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m. Bắt đầu từ hôm nay, thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ bước vào đợt mưa rào vào giông ở nhiều nơi.

Cũng theo cảnh báo, trong đợt mưa giông này, người dân khu vực Hà Nội, vùng vùng tây Bắc bộ, đông Bắc bộ, thậm chí các tỉnh Trung bộ từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế cần đặc biệt cảnh giác trước các hiện tượng thiên tai cực đoan, nguy hiểm. Khi dự báo nhiều khả năng sẽ có mưa đá , giông, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo mưa giông và mưa đá ở các tỉnh Bắc bộ thường xảy ra lúc chiều tối và đêm, trong các ngày từ 23 - 25.3.

Còn tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam bộ thời tiết ngày đầu tuần tiếp tục có nắng và nắng nóng trên diện rộng. Trong đó, khu vực các tỉnh miền đông Nam bộ dự bao sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 36 - 37 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía nam 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ