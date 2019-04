Dự báo thời tiết hôm nay 27.4.2019: Nắng nóng tiếp tục đến cuối tuần sau

Cà Mau, Kiên Giang chuẩn bị bắt đầu vào mùa mưa

oC, có nơi trên 40oC trong những ngày lễ từ thứ hai đến thứ tư, các tỉnh phía đông Bắc bộ từ 33 - 37oC nhưng trời vẫn rất oi bức khó chịu, chiều tối có khả năng mưa giông trong hai ngày 30.4 và 1.5, riêng các tỉnh phía đông Bắc bộ có nơi mưa vừa mưa to, nắng nóng sẽ lắng dịu. Sau đó áp thấp nóng phía tây hoạt động với cường độ mạnh liên tục mở rộng về phía nước ta, kết hợp với những nhiễu động từ rãnh áp thấp đi qua miền Bắc, do vậy tình hình nắng nóng tiếp tục duy trì cho đến cuối tuần sau, tập trung ở phía tây Bắc bộ và bắc miền Trung với nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40C, có nơi trên 40C trong những ngày lễ từ thứ hai đến thứ tư, các tỉnh phía đông Bắc bộ từ 33 - 37C nhưng trời vẫn rất oi bức khó chịu, chiều tối có khả năng mưa giông trong hai ngày 30.4 và 1.5, riêng các tỉnh phía đông Bắc bộ có nơi mưa vừa mưa to, nắng nóng sẽ lắng dịu.

Miền Trung sẽ bắt đầu đợt nắng nóng gay gắt trong tuần tới với do hiệu ứng phơn, nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39oC, vùng núi có nơi trên 40oC. Càng xuống phía nam nhiệt độ có giảm hơn nhưng thời gian nắng kéo dài nên cũng rất khô hanh với cường độ bức xạ tăng mạnh. Mưa giông có thể xuất hiện ở các tỉnh ven biển từ chiều tối và đêm 1.5, có nơi mưa to kèm theo giông sét gió giật, tập trung từ Bình Định đến Khánh Hòa. Miền Trung tiếp tục là vùng có nguy cơ cháy rất cao do hạn hán ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi đó các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng bởi áp cao từ biển lấn sâu về phía tây kết hợp với rãnh áp thấp từ xích đạo dịch chuyển lên phía bắc, nên thời tiết nắng nóng và trời rất oi bức vào cuối tuần, về chiều tối có thể mưa giông vài nơi ven biển ĐBSCL và phía bắc miền Đông.

Qua tuần sau, gió tây nam bắt đầu với cường độ yếu kết hợp với áp thấp nóng nên thời tiết Nam bộ vẫn trong thời kỳ chuyển mùa, nắng nóng oi bức trên diện rộng khá gay gắt với nhiệt độ từ 35 - 38oC, chiều tối xuất hiện mưa giông, đặc biệt chiều tối và đêm 3.5 mưa trên hầu hết khu vực Tây nguyên và Nam bộ, miền Đông và Lâm Đồng có nơi mưa to, đề phòng giông mạnh kèm theo sấm sét, lốc xoáy và mưa đá.

Đợt mưa này có thể kéo dài vài ngày với thời tiết sáng nắng chiều mưa một số nơi ở miền Đông và Cà Mau, Kiên Giang chuẩn bị bắt đầu vào mùa mưa , còn những nơi khác sẽ lần lượt trong những ngày giữa tháng 5. Thời kỳ này mưa chưa đều nhưng các hiện tượng nguy hiểm thường xảy ra trên diện rộng, đặc biệt là sét gây nguy hiểm, nhất là đối với nông dân thường xuyên làm việc ngoài đồng.

Thời tiết mưa nắng đan xen, nhiều nơi vẫn còn trong tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn nên gây nhiều khó khăn, bất lợi cho lúa hè thu cũng như đối với các vườn cây ăn trái ở ĐBSCL và miền Đông Nam bộ, trong đó đáng lưu ý trong thời gian tới bệnh trên các vườn sầu riêng, cam, quýt, bưởi và xoài dễ bị sâu bệnh trong lúc giao mùa, mưa nắng thất thường làm cho tỷ lệ ra hoa đậu trái giảm, cần chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho cây chịu hạn mặn vào thời kỳ chuyển mùa.