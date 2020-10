Dự báo thời tiết hôm nay 31.10.2020: Cảnh báo sạt lở đất, ngập úng từ Nghệ An đến Phú Yên

Dự báo thời tiết hôm nay 31.10.2020 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thống kê từ 19 giờ 30 phút ngày 30.10 đến 1 giờ ngày 31.10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 60 mm.

Đặc biệt ở hai Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa 50 -90 mm, có nơi lớn hơn như: Đò Điệm (Hà Tĩnh) 92 mm, thành phố Hà Tĩnh 91 mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 96 mm…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi trên 120 mm. Dự báo các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to đến hết ngày 1.11 với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

sạt lở đất. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Cụ thể tại Nghệ An, nguy cơ ngập lụt sâu ở các huyện: Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Tương Dương, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Hoàng Mai, Yên Thành, TP.Vinh, TX.Cửa Lò.

Tại Hà Tĩnh gồm các huyện: Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh.

Tại Quảng Bình gồm các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, TP Đồng Hới, Lệ Thủy, TX Ba Đồn;

Tại Quảng Trị gồm các huyện: Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, TP Đông Hà, TX Quảng Trị;

Tại Thừa Thiên - Huế gồm các huyện: Hương Thủy, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, TP Huế, TX Hương Trà;

Tại Quảng Nam gồm các huyện: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An;

Tại Quảng Ngãi gồm các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi.

Cảnh báo mưa lớn, gió mạnh trên biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh đang gây gió mạnh trên khu vực bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay 31.10, ở khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Trong hôm nay, thời tiết vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh