Dự báo thời tiết hôm nay 4.11.2019: Trung, nam Trung bộ hứng mưa lớn

Cũng theo dự báo, thời tiết trong trong ngày và đêm nay 4.11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới , ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to.