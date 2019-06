Dự báo thời tiết hôm nay 4.6.2019: Nắng nóng trở lại

Dự báo thời tiết hôm nay 4.6, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây phát triển, nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ bắt đầu quay trở lại. Dự báo trong các ngày 4 - 7.6, ở Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37C, có nơi trên 38C. Còn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ từ hôm nay, gió mùa Tây Nam suy yếu, mưa giảm xuống còn vài nơi. Bắt đầu từ ngày hôm nay (4.6), gió Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, mưa gia tăng cả về diện và lượng, thời gian mưa giông xuất hiện về chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to và giông mạnh, cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày 4.6 đến ngày 7.6 trời nắng nóng, nhiệt độ cao 35 - 37oC.

Nhận định trong vài giờ tới khu vực tỉnh Lai Châu, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm) và có thể lan sang khu vực lân cận. Cảnh báo trong khoảng từ 3 - 6 giờ tới, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Lai Châu, Sơn La và Lào Cai, đặc biệt tại các huyện: Mường Tè, Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ (Lai Châu); Quỳnh Nhai, Thuận Châu (Sơn La) và Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương (Lào Cai).

Hiện nay trên khu vực tỉnh Lai Châu và Sơn La đang có mưa rất to. Lượng mưa từ 3 đến 5 giờ ngày 4.6 tại Mường Giô (H.Quỳnh Nhai, Sơn La) 57 mm, Bom Phặng (H.Thuận Châu, Sơn La) 46 mm, Lóng Phiên (H.Yên Châu, Sơn La) 58 mm, Mã Ký (H.Mường Tè, Lai Châu) 39 mm.

Phía Tây Bắc bộ

oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC. tin liên quan Dự báo thời tiết hôm nay 3.6.2019: Mưa giảm, nắng nóng trở lại Ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34C, có nơi trên 34C.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, vùng núi 35 - 37oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 4.6, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27o; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC.