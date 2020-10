Dự báo thời tiết hôm nay 5.10.2020: Không khí lạnh gây mưa lớn ở Bắc bộ

Chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ; sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, một số nơi ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay 5.10, ở Bắc bộ có mưa rào và giông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, lượng mưa phổ biến 15 - 40 mm/12 giờ; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang , Tuyên Quang, Bắc Kạn có nơi trên 70 mm/12 giờ.