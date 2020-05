Dự báo thời tiết hôm nay 7.5.2020: Nắng nóng gay gắt, cảnh báo ảnh hưởng tia UV

oC, có nơi trên 38oC; riêng khu Tây Bắc Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nơi oC. Dự báo thời tiết hôm nay 7.5, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), ngày 6.5, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây nguyên và Nam bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38C, có nơi trên 38C; riêng khu Tây Bắc Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39C.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (7.5) ở phía Tây Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39oC, vùng núi Bắc bộ có nơi trên 39oC, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày từ 40 - 42oC; ở phía Đông Bắc bộ trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37oC, có nơi trên 37oC; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 11 đến 17 giờ.

Ngày 8.5 và 9.5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ở phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40oC, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ có nơi 40 - 42oC; ở phía Đông Bắc bộ trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39oC, có nơi trên 39oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 10 - 18 giờ. Từ ngày 10.5, nắng nóng ở các khu vực trên dịu dần.

Từ 7 đến 10.5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ, cục bộ ở Nam Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 11 - 16 giờ.

Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC. Ngày 8 và 9.5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39oC. Từ ngày 10.5, nắng nóng dịu dần.