Du khách Canada mất tích để lại thư tuyệt mệnh muốn chết tại bán đảo Sơn Trà

Tối 21.11, liên quan đến vụ du khách người Canada mất tích tại TP.Đà Nẵng, UBND P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện xe máy cùng nhiều vật dụng, trong đó có thư tuyệt mệnh của du khách này để lại tại khu vực Hố Sâu, bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, lúc 9 giờ 45 ngày 18.11, Công an P.Thọ Quang phát hiện một chiếc xe máy hiệu Lead màu đen, BS: 47F1-221.66 không biết chủ tại khu vực Hố Sâu, bán đảo Sơn Trà.

Qua kiểm tra cốp xe máy, phát hiện có một chiếc ví, bên trong có chứa một thẻ chứng minh, một giấy phép lái xe của ông Mallarky Mark Montgomery (52 tuổi, quốc tịch Canada) và số tiền khoảng 3 triệu đồng cùng một điện thoại di động bị vỡ màn hình.

Qua quá trình xác minh, Công an P.Thọ Quang đã mời đại diện cho thuê xe máy nói trên là anh Nguyễn Văn Cường (31 tuổi, trú thôn Hòa Thắng, xã Hòa Đông, H.Krông Pắc, Đăk Lăk) đến làm việc. Anh Cường cho biết, vào ngày 9.11, không liên lạc được với ông Mallarky Mark Montgomery nên đã trình báo Công an P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn.

Trong ngày 21.11, theo thông tin từ người thân (đại diện là con nuôi) trình báo, sau khi du khách mất tích thì họ có tìm thấy 1 bức thư tuyệt mệnh của ông Mallarky Mark Montgomery để lại, có ý muốn tự vẫn tại bán đảo Sơn Trà . Chiều cùng ngày (21.11), sau khi tiếp nhận những thông tin liên quan, các đơn vị chức năng của Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã cùng người thân của du khách tổ chức tìm kiếm tại khu vực Hố sâu, bán đảo Sơn Trà. Nhưng đến tối cùng ngày vẫn chưa có kết quả.