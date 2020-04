Du khách Colombia 'sợ phải về nước nên tự rời khỏi nơi lưu trú’?

Sáng 13.4, thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tìm thấy du khách mang quốc tịch Colombia sau khi người này tự ý rời khỏi nơi lưu trú tại thành phố Hội An

Theo thượng tá Long, vào khoảng 0 giờ ngày 13.4, khi anh Leyson Smith S.O (22 tuổi, quốc tịch Colombia) đi bộ trên tuyến Quốc lộ 1A đến khu vực dốc Sỏi (xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam) thì bị lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 phát hiện.

Anh O. được xác định đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ ngày 22.2. Sở Ngoại vụ Quảng Nam đang liên hệ với Colombia thì lúc 19 giờ ngày 11.4, anh O. tự ý rời khỏi nơi lưu trú.

Cũng theo thượng tá Long, ngày 30.3, du khách này đến Đại Lộc (Quảng Nam), được công an tỉnh giám sát chặt chẽ và báo cho Đại sứ quán Colombia, nhưng chưa nhận được thông tin hồi đáp. Do huyện Đại Lộc không cho lưu trú, xuống thị xã Điện Bàn cũng không cơ sở lưu trú nào nhận, nên anh O. đi bộ xuống Hội An, đến ngồi trước cơ quan xuất nhập cảnh Quảng Nam, sau đó được kiểm tra, và cơ quan chức năng thu giữ giấy tờ đã hết hạn.

Tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An thống nhất đưa anh O. đi cách ly tập trung tại phường Cửa Đại (Hôij An) cùng nhiều du khách khác, mục đích là để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Khu cách ly tập trung tại Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam (Hội An, Quảng Nam) Ảnh: Mạnh Cường

“Du khách này quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ ngày 22.2 nên đi lang thang khắp nơi. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, Công an tỉnh đưa du khách này về nơi lưu trú (có sự quản lý) ở phường Cẩm Châu (Hội An), trong lúc chờ các thủ tục bảo hộ công dân từ phía Colombia, nhưng người này tự ý rời khỏi nơi lưu trú”, thượng tá Long nói.

Cũng theo thượng tá Long, cơ quan chức năng có nắm được thông tin anh O. không dám về nước vì "có dính tới chuyện băng nhóm tội phạm tại Colombia".

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao Hội An , cũng cho rằng nguyên nhân khiến du khách người Colombia tự ý rời khỏi nơi lưu trú là do Đại sứ quán Colombia đã trả lời với Công an tỉnh Quảng Nam vào ngày 15.4 sẽ giải quyết đưa anh O. về nước. "Du khách này nghe thông tin Đại sứ quán Colombia đã hồi đáp, lo sợ phải về nước, nên tự ý bỏ đi", ông Lanh nói.

