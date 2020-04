Nhóm người nhà Phan Văn Anh Vũ giả ‘cái bang’ để quay clip làm kỷ niệm?

Sáng 1.4, Công an thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ nhóm người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ giả trang ăn xin tại phố cổ Hội An, rồi quay clip đưa lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, Công an Hội An vẫn đang tiếp tục làm rõ.