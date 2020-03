Nhóm giả trang ‘cái bang’ ở Hội An là người nhà của Phan Văn Anh Vũ

Nhóm giả danh ăn xin ở phố cổ Hội An có vợ của Phan Văn Anh Vũ

Theo ông Lanh, ngày mai (1.4), Phòng Văn hóa - Thông tin sẽ phối hợp Công an TP.Hội An mời nhóm người này lên làm việc, để tìm hiểu xem mục địch họ giả trang ăn xin ở phố cổ Hội An là gì?

Nhóm người giả trang ăn xin ở phố cổ Hội An được cho là người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ ẢNH: C.X

Ông Lanh cũng thông tin, qua truy xuất camera an ninh, bước đầu cơ quan chức năng xác định nhóm người “ăn xin” đi trên 2 ô tô. “Trong nhóm 4 người giả danh ăn xin này có vợ và em vợ của Phan Văn Anh Vũ”, ông Lanh nói.

Trong khi đó, trung tá Nguyễn Đức Liên, Trưởng Công an phường Minh An (TP. Hội An), cho hay liên quan đến nhóm giả danh ăn xin ở Hội An, đơn vị hiện mới có thông tin ban đầu về hai phương tiện mà nhóm người này dùng để đi vào Hội An, đồng thời đang trích xuất camera an ninh để sâu chuỗi các hình ảnh để xác định, làm rõ.

“Ngày mai (1.4), chúng tôi sẽ ra TP.Đà Nẵng để làm việc với các chủ xe này xem những ai điều khiển”, ông Liên thông tin.

Chiếc xe ô tô sang trọng được cho là của người nhà Vũ Nhôm lái ẢNH: C.X

Truy xuất camera an ninh, Công an thành phố Hội An bước đầu xác định nhóm phụ nữ “ăn xin” này đi trên 2 ô tô sang trọng. Trong đó, 1 ô tô đứng tên Phan Văn Anh Vũ và 1 ôtô đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của Phan Văn Anh Vũ).

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 31.3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 47 giây ghi lại cảnh 4 người trong bộ dạng rách rưới, đầu đội nón cời, bận trang phục của người ăn xin ngồi cầm tô giơ ra xin tiền người qua đường giữa một ngã ba phố cổ Hội An.

Nhóm người này ngồi cách xa nhau khoảng 1 m, liên tục chìa tay ra mọi hướng xin tiền. Kế đó, có hai thanh niên cầm tiền đi qua đi lại rồi phát cho từng người. Rất dễ nhận ra đây là một cảnh dàn dựng để quay clip bởi người ăn xin được yêu cầu "từ từ, làm lại làm lại" để người bố thí vừa phát tiền vừa dùng điện thoại ghi lại.

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người dân ở TP.Hội An cũng như cộng đồng mạng bày tỏ sự hoang mang. Không ít người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thực hiện cảnh quay trên. Nhiều người đề nghị phải làm cho rõ nội dung đoạn clip giả danh ăn xin này của nhóm người nào và xử phạt nghiêm khắc.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch TP.Hội An, cho biết đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay rồi đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích "câu like", rõ ràng đây là hình ảnh dàn dựng.