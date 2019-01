Đưa 348 công an chính quy về đảm nhận 86 xã

Ngày 10.1, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức công bố quyết định đưa 348 công an được đào tạo chính quy đảm nhận các chức danh công an xã của 86 xã trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Kon Tum là địa phương được Bộ Công an chọn thí điểm việc đưa công an chính quy về xã, làm cơ sở thực tiễn cho chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên phạm vi cả nước.