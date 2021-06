Đưa công nhân từ Bắc Giang về Sơn La, 1 lái xe dương tính Covid-19

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, bệnh nhân (BN) 6548 là anh L.V.L, công nhân trở về từ Bắc Giang, thường trú tại bản Quyết Thắng A, xã Nong Lay, H.Thuận Châu. 6 giờ ngày 15.6, anh L. được xe chuyên dụng của H.Thuận Châu đón tại Bệnh viện (BV) Nội tiết tỉnh Bắc Giang.

Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, BN 6548 được bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Nong Lay.

Trong thời gian thực hiện cách ly y tế, BN 6548 được người nhà đưa cơm treo tại cổng trường; đo thân nhiệt 2 lần/ngày tại khu cách ly, bố trí phòng riêng, khu tách biệt, không tiếp xúc với ai.

Ngày 24.6, BV đa khoa Sơn La thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ từ các huyện, thành phố (mẫu lấy ngày 22 và 23.6), trong đó có 5 mẫu gộp của 17 trường hợp. BV đã tách mẫu để xét nghiệm lại, trong đó 1 trường hợp dương tính với Covid-19, là BN 6548.

Qua rà soát, truy vết và xét nghiệm những trường hợp liên quan đến các trường hợp F0, đã có thêm 1 trường hợp là lái xe của BV đa khoa huyện Thuận Châu là anh Đ.X.H, tham gia vận chuyển F0 (BN 6548), cũng đã có kết quả dương tính.

Một công nhân khác của H.Mộc Châu trở về từ Bắc Giang trong đợt 1 (ngày 12.6), đang thực hiện cách ly tại nhà, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và kết quả lần 2 dương tính.

Ngày 25.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La đã có cuộc họp khẩn triển khai các giải pháp tiếp theo để kiểm soát dịch bệnh lây lan. Trong đó, tập trung truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca dương tính; thực hiện giãn cách khu vực tại những nơi liên quan; truy vết các lái xe đã đưa, đón các trường hợp dương tính về địa phương; thực hiện xét nghiệm trên diện rộng...

Ngoài ra, có 2 ca bệnh đang là nghi phạm bị bắt vì mua bán ma túy ở H.Phù Yên đang bị công an tạm giữ. Trong đó, có G.A.L (ngụ bản Trung Thành, xã Kim Bon, H.Phù Yên), là công nhân Công ty sản xuất bàn ghế Hoàng Gia (TX.Tân Uyên, Bình Dương). Ca bệnh còn lại là G.A.S (trú tại bản Trung Thành, xã Kim Bon), làm nghề tự do. Cả 2 đối tượng bị Công an H.Phù Yên bắt tạm giam do liên quan đến mua bán ma túy tối 20.6. Hiện, 2 ca nghi phạm này sức khỏe bình thường, không sốt, không ho, không có biểu hiện bệnh.