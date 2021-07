Đức Trọng: Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ phá rừng phòng hộ gần đèo Prenn

Cụ thể, Công an H.Đức Trọng xác định Thái Văn Trường (34 tuổi, ngụ tại P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng ) là nghi can chủ mưu thuê 4 người cưa hạ cây rừng trái phép tại khoảnh 3, tiểu khu 267C (Hiệp An) để chiếm đất trồng cây nông nghiệp, gồm: Cil Ha Thức (23 tuổi), Cil Ha Phi (30 tuổi), Lơ Mu Ha Thiên (23 tuổi) cùng ngụ thôn K’Rèn (Hiệp An) và Nguyễn Hồ Minh Tú (23 tuổi, ngụ thôn Định An, xã Hiệp An),