Dùng dao tấn công lực lượng kiểm dịch Covid-19, còn nói 'Mày biết tao là ai không'

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10.4, Trần Trường An chạy xe máy BS 93T3 - 3750 không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua khu vực chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã, do lực lượng công an và dân quân của xã Lộc An chốt trực.

Phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã thổi còi ra tín hiệu dừng xe. Ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an xã Lộc An, đã nhắc nhở An phải đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang.

Trần Trường An dùng dao tấn công lực lượng chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Ảnh do công an cung cấp

Sau đó, các lực lượng đã giải quyết cho An lấy xe về. Nhưng khi đi qua chốt khoảng 50 mét thì An nẹt pô xe thách thức lực lượng chức năng.

Không dừng lại đó, An về nhà lấy dao quay lại chốt kiểm soát, đến gần ông Nguyễn Xuân Phong, nói: “Mày biết tao là ai không?”, rồi dùng dao tấn công ông Phong.

Tại cơ quan công an, Trần Trường An đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao tấn công lực lượng kiểm dịch.