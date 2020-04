Bình Phước: Bắt giữ đối tượng lừa bạn lấy xe mang đi bán

Ngày 14.4, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Văn Biên (33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông ), nghi can trong vụ lừa đảo , chiếm đoạt xe máy của bạn bị lực lượng công an và đội "hiệp sĩ" bắt giữ.