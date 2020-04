Không đeo khẩu trang còn cầm dao đuổi chém cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 14.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Lực (38 tuổi, ngụ thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội chống người thi hành công vụ