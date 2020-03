Xử phạt người không đeo khẩu trang

TP.HCM: Nơi nhắc nhở, nơi phạt

Ngày 2 8.3 , theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại TP.HCM, ở hầu hết địa điểm công cộng, các bến xe, ga tàu, công viên... đều thưa vắng người. Đa số người dân đều đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và đến các địa điểm công cộng.

Dù vậy, một số ít người vẫn chưa chấp hành yêu cầu này trong thời điểm nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng đang được cảnh báo ở mức rất cao. Ghi nhận tại công viên 23.9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), nhiều người dân, trong đó có cả người nước ngoài ngồi ghế hóng mát nhưng không đeo khẩu trang , hoặc đeo nhưng kéo xuống dưới cằm. Một vài người chạy bộ cũng khá “lạc lõng” khi không đeo khẩu trang trong khi người bên cạnh vẫn đeo bình thường.

Lãnh đạo UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) cho biết trong chiều 28.3, cán bộ, công chức của phường đã tuyên truyền, phát tờ rơi về các biện pháp phòng chống dịch. Đối với những người không đeo khẩu trang, trong ngày đầu, cán bộ phường chỉ nhắc nhở chứ chưa xử phạt.

Trong khi đó, ông Lâm Việt Thảo, Chủ tịch UBND P.15, Q.Tân Bình cho biết cán bộ phường đã lập biên bản xử phạt

1 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo hướng dẫn của UBND TP. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống cũng bị xử phạt vì không chấp hành yêu cầu cấp bách của TP về việc tạm ngưng hoạt động do dịch bệnh Covid-19

Hà Nội xử phạt nghiêm

Sáng cùng ngày, Công an P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang ở khu vực công cộng, nơi có đông người thuộc địa bàn phường. Các trường hợp bị xử phạt là anh T.S.B (Nam Định); anh T.Đ.C và anh T.H.T (cùng ở TP.Hà Nội), mức phạt 200.000 đồng/người, theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ.

Trong quá trình xử phạt, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động và phát khẩu trang miễn phí cho người vi phạm. Trước đó, tối 27.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm) đã đề xuất UBND và Công an P.Hàng Trống ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị Đ.T.T (trú tại phố Phủ Doãn, P.Hàng Trống) số tiền 200.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các trường hợp vi phạm đã tự giác chấp hành.

Cũng trong sáng 28.3, Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Hoàn Kiếm phối hợp các tổ chức đoàn thể các phường quanh khu vực hồ Gươm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng.

Theo lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm, đa số người dân đều tuân thủ, chấp hành nghiêm nhưng một số trường hợp phản ứng cho rằng đeo khẩu trang là bất tiện. Các cán bộ công an cũng khéo léo tuyên truyền để người dân chấp hành, nhưng có trường hợp vẫn phải cương quyết. Cụ thể, tổ công tác đã phối hợp cùng Trạm y tế P.Lý Thái Tổ mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an P.Lý Thái Tổ làm việc do nhiều lần nhắc nhở nhưng không chấp hành quy định đeo khẩu trang.

Giao CSGT lập biên bản

Tại Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh, cho hay hiện các địa phương, đơn vị, cơ sở và người dân trên địa bàn tỉnh hầu như đã chấp hành rất tốt. Với những trường hợp không chấp hành, thì mới chỉ thực hiện biện pháp nhắc nhở là chính. “Đối với người dân sau khi nhắc nhở mà không chấp hành, chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật phòng, chống dịch bệnh”, ông Châu nói.

Tại Hải Phòng, lác đác vẫn có người không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách (đeo khẩu trang để hở mũi). Công an các quận, huyện và chính quyền địa phương vẫn đang nhắc nhở chứ chưa xử phạt. Ông Nguyễn Xuân Thanh, thành viên Tổ kiểm soát dịch P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) cho biết: “Từ hôm qua đến nay, chỉ có 2 người không đeo khẩu trang đi qua chốt. Chúng tôi đã nhắc nhở, phát khẩu trang cho đeo ngay”. Tại Nghệ An, lực lượng chức năng chỉ mới nhắc nhở, chưa xử phạt hành chính trường hợp nào.

Trong khi đó, ở TP.Thanh Hóa, tại các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm, đều bố trí mỗi cửa vào 1 nhân viên bảo vệ kèm biển báo yêu cầu tất cả khách hàng khi vào trong đều phải đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn. Những ai không chấp hành đều bị từ chối, không được vào khu vực kinh doanh.

Chốt kiểm tra khẩu trang, đo thân nhiệt tại P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Riêng tại Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long đã huy động 500 người thành lập hơn 250 chốt kiểm soát trên toàn địa bàn để giám sát người dân đeo khẩu trang khi ra đường, đo thân nhiệt và giám sát người ra vào tổ dân phố, khu phố, thôn bản. Một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, trong thời gian tới lực lượng chức năng của địa phương sẽ tổ chức ghi hình các công dân khi ra đường mà không đeo khẩu trang để xử phạt. Việc này sẽ được giao cho cả lực lượng CSGT khi làm việc trên đường nếu phát hiện sẽ lập biên bản để chính quyền xử phạt.

Tổ chức thi đấu cho gần 100 game thủ bất chấp lệnh cấm Chiều 28.3, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) lập biên bản Tổ hợp du lịch giải trí Cocobay Đà Nẵng và đơn vị tổ chức giải đấu game online , buộc dừng hoạt động chương trình, căn cứ theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Q.Ngũ Hành Sơn cũng niêm phong địa điểm tổ chức cuộc thi này. Trước đó, giải đấu này diễn ra từ 10.3, dự kiến đến 6.4, quy tụ 96 game thủ cả nước về Cocobay Đà Nẵng. Ngày 28.3, mặc dù đã có lệnh cấm tụ tập đông người, nhưng ban tổ chức và Cocobay Đà Nẵng vẫn cho hơn 50 game thủ thi đấu. Các game thủ được bố trí các bàn thi đấu ngồi sát nhau, không đảm bảo khoảng cách theo quy định, chưa kể số lượng lớn người của ban tổ chức, đội ngũ phục vụ. UBND Q.Ngũ Hành Sơn cho biết thêm nếu đơn vị tổ chức và Cocobay Đà Nẵng không xuất trình được giấy phép tổ chức cuộc thi thì sẽ bị phạt và dừng hẳn. Nguyễn Tú