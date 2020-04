Đừng để dân sống trong bất an vì 'tín dụng đen'

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngay trong mùa dịch Covid -19, nạn đòi nợ kiểu “xã hội đen” vẫn tái diễn, mặc dù cơ quan công an từng nhiều lần khẳng định hành vi đòi nợ bằng cách ném mắm tôm, tạt sơn, dọa giết... là vi phạm pháp luật và khẳng định sẽ mạnh tay xử lý.

Cụ thể, sau khi Công an TP.HCM bắt giữ nhóm người ném chất bẩn vào quán phở Hòa (Q.3, TP.HCM), nạn đòi nợ kiểu “xã hội đen” dường như lắng xuống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 , các băng nhóm đòi nợ… bất ngờ trỗi dậy. Không chỉ các công ty là nạn nhân, mà nhiều người dân vô can cũng đứng ngồi không yên vì bỗng dưng bị “khủng bố đòi nợ”.

Đọc những thông tin về nạn đòi nợ kiểu “xã hội đen” đang tái diễn, bạn đọc (BĐ) Đặng Xuân Diễn (Nghệ An) thốt lên: “Đừng để người dân sống trong âu lo sợ hãi vì những nhóm người này… Trách nhiệm của công an là phải trấn áp mạnh tay hơn nữa những loại tội phạm trên”. BĐ tranvandan (TP.HCM) ngạc nhiên vì câu chuyện này “cũ rích, nhưng sao phải cứ nói đi nói lại rất nhiều lần”, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục “xử lý thật nghiêm minh để các nhóm đòi nợ kiểu xã hội đen này không dám... nhờn mặt”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho rằng nếu loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ được đưa vào danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh thì “tình hình sẽ được kiểm soát, loại tội phạm này sẽ được kéo giảm”. BĐ Nguyễn Trung Trực (Hà Nội) cho rằng trong lúc chờ những thay đổi pháp lý (nếu có), cơ quan công an “cần tiếp tục mạnh tay trấn áp nạn “khủng bố đòi nợ” này để giữ bình an cho người dân” một khi đã xác định hành vi đòi nợ bằng cách ném mắm tôm, tạt sơn, dọa giết... là vi phạm pháp luật.