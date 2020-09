Dừng đèn đỏ, ô tô du lịch bị xe đầu kéo tông làm hư hỏng nặng

Khoảng 8 giờ 45 ngày 13.9, tại ngã 3 QL51 giao với đường vào khu công nghiệp Phú Mỹ (P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô du lịch và xe đầu kéo. Ô tô du lịch tại hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Nguyễn Long

Một cán bộ thuộc Đội CSGT - TT Công an TX.Phú Mỹ thông tin, vào thời điểm trên, ô tô du lịch BS 72A - 059.83 (chưa rõ người điều khiển) từ hướng TP.Bà Rịa đi Đồng Nai đang dừng đèn đỏ.

Lúc này, xe đầu kéo BS 50LD - 115.49 (do một thanh niên điều khiển) kéo theo rơ mooc BS 51R – 328.95 điều khiển cùng chiều với ô tô du lịch từ sau chạy đến.

Xe đầu kéo tại hiện trường Ảnh: Nguyễn Long

Xe đầu kéo đã đâm vào đuôi ô tô du lịch khiến ô tô quay ngược đầu lại về hướng TP.Bà Rịa. Vụ tai nạn khiến ô tô du lịch bị vỡ cửa kính, xe bị hư hỏng nặng.

Ô tô du lịch quay đầu xe về lại hướng TP.Bà Rịa Ảnh: Nguyễn Long

Xe đầu kéo chạy về phía trước và lật nghiêng rơ mooc, rơi thùng container xuống đường.

Thùng container rơi xuống đường Ảnh: Nguyễn Long

Ngay sau đó, lực lượng CSGTT - TT Công an TX.Phú Mỹ phối hợp cùng Công an P.Phú Mỹ đến hiện trường điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng kẹt xe trên QL51. Một cán bộ Đội CSGT - TT Công an TX.Phú Mỹ cho hay, vụ tai nạn khiến một phụ nữ trên ô tô du lịch bị thương.