Được nhắc nhở đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19, nam thanh niên đánh luôn công an

Xử lý 17 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 Công an tỉnh Bình Định cho biết từ đầu năm đến nay, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nhắc nhở và xử phạt 17 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 . Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông (ban hành ngày 3.2.2020), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Lực lượng công an làm việc với 1 người đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định Ảnh: Trị Bình

Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần phải bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh Covid-19, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.