Đường 172 tỉ đồng ven đầm Lập An tan tác là do bão và triều cường?

Lý giải nguyên nhân tuyến đường này hư hại nặng sau thời gian mưa bão vừa qua, đại diện chủ đầu tư báo cáo công trình này khởi công tháng 1.2019, hoàn thành dự kiến 31.12.2021. Tổng mức đầu tư dự án 172 tỉ đồng, trong đó chí phí xây dựng 110 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chủ đầu tư cho rằng lan can của tuyến đường phía đông đầm Lập An được thiết kế dựa trên các tiêu chí như an toàn cho người đi bộ, trang trí, mỹ quan công trình phố đi bộ . Lan can không phải là hạng mục chịu được lực sóng mạnh kết hợp thủy triều dâng cao kèm theo va đập của các vật trôi nổi do bão, sóng nên nhiều tàu thuyền, bè gỗ được người dân neo buộc vào lan can trước và trong bão càng làm hư hỏng nặng cho lan can, mái taluy đá hộc xây.