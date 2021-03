Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Bắt 2 thuyền trưởng bỏ trốn

Liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả , sáng 5.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được 2 thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 là Dương Văn Mẫn (43 tuổi, ngụ Nam Định) và Trịnh Xuân Mơ (37 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trước đó, vào tối 6.2 khi lực lượng công an tiếp các tàu nằm trong đường dây 200 triệu lít xăng giả đang đậu trên sông Hậu thì những người trên 2 chiếc tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 (trọng tải mỗi chiếc là 1.500 tấn) đã ngoan cố chống trả, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. 2 thuyền trưởng nói trên cũng bỏ trốn.

Sau đó, các đối tượng trên 2 tàu này đã sơn sửa lại tàu nhằm qua mắt lực lượng công an và trốn tại Cầu Cảng sông Hậu (xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, Sóc Trăng), tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều 24.2, Công an Đồng Nai đã tìm thấy và tạm giữ 2 tàu này.