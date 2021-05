Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Bắt khẩn cấp chủ cây xăng 233 Bùi Ngọc Toàn

Liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả , sáng ngày 19.5, Công an Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Bùi Ngọc Toàn (ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai) là chủ trạm xăng dầu 233 (thuộc Công ty TNHH TV TM Phúc Đại An, đóng tại xã Hố Nai 3) để điều tra về hành vi buôn lậu. Lực lượng công an đã khám xét nơi ở của Bùi Ngọc Toàn và trạm xăng dầu 233 , thu giữ nhiều tài liệu liên quan.