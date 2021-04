Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm

Mở rộng điều tra về đường dây làm giả 200 triệu lít xăng ở các tỉnh thành phía nam, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, đồng thời khám xét khẩn cấp 9 địa điểm.

Theo đó, ngày 7.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (số 60A Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM).