Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Khám xét thêm 2 DN xăng dầu, bắt 2 người

Cụ thể, vào ngày 28.3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét 6 địa điểm của 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang ở H.Bình Chánh (TP.HCM) và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long ở H.Bến Lức (Long An).