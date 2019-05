Đường dây làm bằng giả quy mô tại TP.HCM: 'Quy trình' giả từ A đến Z

Ngày 27.5, Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết vừa bàn giao các đối tượng liên quan đến đường dây làm bằng giả, chứng chỉ quy mô lớn cho Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục xử lý.

ẢNH: T.T Nguyễn Văn Duy (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu đường dây làm giả bằng cấp Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Duy (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu đường dây, Nguyễn Tuấn Khanh (45 tuổi) và Đặng Thanh Bình (27 tuổi, ngụ Q.5).

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, Duy thuê một một văn phòng tại Q.Bình Thạnh làm nơi sản xuất bằng cấp, chứng chỉ giả cho những người có nhu cầu.

Đường dây của Duy hoạt động từ cuối tháng 4.2019. Trong đó, Duy là người trực tiếp cầm đầu đường dây và mua các thiết bị máy móc để làm giả con dấu. Sau đó, Duy thiết kế các mẫu phôi bằng giống như các trường đại học, cao đẳng và giả con dấu, giả chữ ký của các hiệu trưởng trường mà khách yêu cầu.

Bình có nhiệm vụ tìm kiếm nguồn khách hàng và giao bằng cho khách, Khanh có nhiệm vụ làm xe ôm, đưa các bằng cấp, chứng chỉ giả giao cho Bình. Duy khai nhận trung bình mỗi ngày nhận làm từ 8 - 10 bằng cấp chứng chỉ giả, mỗi đơn hàng Duy nhận giá 1,5 triệu đồng, sau đó chia tỷ lệ phần trăm cho Bình và Khanh.

Như Thanh Niên đưa tin, sau khi nhận được thông tin về một đối tượng tên Bình thường xuyên đến bưu điện Q.10 gửi bằng cấp, chứng chỉ có biểu hiện nghi vấn, Tổ trinh sát thuộc Công an Q.10 đã lập chuyên án theo dõi vì xác định đây là đầu mối liên quan đến đường dây làm bằng giả.

ẢNH: T.T Cơ quan chức năng thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ làm giả bằng cấp

ẢNH: T.T Hàng trăm con dấu do Duy làm giả

Sau gần 1 tháng đeo bám, ngày 22.5, khi Bình từ bưu điện Q.10 đi ra, Công an Q.10 đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện 6 bộ hồ sơ gồm bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ hành nghề... nghi làm giả. Bình được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, Công an Q.10 mở rộng điều tra bắt giữ thêm Nguyễn Tuấn Khanh và Nguyễn Văn Duy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi làm bằng giả.