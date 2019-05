Theo dấu 'khách quen' bưu điện, phát hiện đường dây làm giả bằng cấp quy mô

Ngày 27.5, Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết vừa bàn giao các nghi can liên quan đường dây làm giả con bằng cấp , chứng chỉ quy mô lớn cho công an Q.Bình Thạnh tiếp tục xử lý.

Sau khi nhận nguồn tin phản ánh về người tên Đặng Thanh Bình (27 tuổi, ngụ Q.5) thường xuyên đến bưu điện Q.10 gửi các bằng cấp, chứng chỉ... nghi làm giả, Tổ trinh sát thuộc Công an Q.10, tiến hành theo dõi xác định đây là đường dây làm bằng cấp giả nên xác lập chuyên án.

ẢNH: T.T Nguyễn Văn Duy (48 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu đường dây làm giả bằng cấp tại TP.HCM

Sau gần 1 tháng theo dõi, ngày 22.5, Công an Q.10 kiểm tra hành chính Bình khi Bình đi ra từ một bưu điện Q.10. Qua kiểm tra, công an phát hiện 6 bộ hồ sơ gồm bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ hành nghề... nghi bằng cấp giả. Bình được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.10 tiếp tục bắt giữ thêm Nguyễn Tuấn Khanh (45 tuổi) và Nguyễn Văn Duy (48 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét một văn phòng do Duy thuê, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm con dấu giả, phôi bằng giả cùng các chứng chỉ thuộc nhiều trường danh tiếng trên cả nước. Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả bằng cấp, con dấu.