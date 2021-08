Đường dây than lậu triệu tấn: Quyền lợi người mua dự án của bà trùm Châu Thị Mỹ Linh sẽ ra sao?

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, bị can Châu Thị Mỹ Linh (Giám đốc Công ty CP Yên Phước), bà trùm cầm đầu đường dây than lậu triệu tấn , bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam cùng 12 bị can vào ngày 27.8 để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” khá nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản tại TP.HCM.