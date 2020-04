Đường “Nhuệ” bị khởi tố vì đánh người ở trụ sở công an

Chiều 21.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.