Vụ Đường 'Nhuệ': Phục hồi điều tra vụ đánh người ngay trong trụ sở Công an

Ngày 16.4, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5.7.2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", xảy ra ngày 18.11.2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện KSND thành phố tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vụ án này có liên quan đến băng nhóm xã hội đen Đương “Nhuệ”, vốn đang gây xôn xao dư luận cả nước thời gian qua. Nạn nhân trong vụ án này là bà Đinh Thị Lý (56 tuổi) và con trai là Mai Thế Duy (32 tuổi), cùng ngụ tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình.

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng 18.11.2014, bà Lý cùng con trai là Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, để trình báo về việc bị băng nhóm Đường “Nhuệ” gây mất an ninh trật tự thời gian trước đó.

Tuy nhiên, ngay tại phòng tiếp dân ở trụ sở Công an phường, bà Lý và con trai đã bị nhóm Đường “Nhuệ” đóng chặt cửa phòng tiếp dân rồi hành hung . Giám định thương tật của anh Mai Thế Duy sau đó được xác định là 15%.

Ngày 5.1.2015, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Đến ngày 5.7.2015, Công an TP.Thái Bình có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, bà Đinh Thị Lý khẳng định bà và Đường “Nhuệ” không có mối quan hệ quen biết hay làm ăn. Việc bà và con trai bị hành hung do phát sinh từ nguyên nhân nhóm Đường “Nhuệ” đòi nợ thuê. “Điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng được là họ dám xông vào đánh người ngay tại trụ sở Công an mà không ai dám làm gì được!”, bà Lý nói.

Anh Mai Thế Duy xác nhận với Thanh Niên thời điểm đến trụ sở Công an phường Trần Lãm trình báo, anh và mẹ đã tiếp xúc, làm việc với Công an, nhưng sau đó, lực lượng Công an ra khỏi phòng tiếp dân thì nhóm Đường “Nhuệ” xông vào đóng chặt cửa rồi đánh.

“Đến khi mẹ tôi lao ra Phòng tiếp dân kêu cứu thì Công an phường mới xuất hiện”, anh Duy kể, đồng thời khẳng định đích thân ông trùm Đường “Nhuệ” là người đã ra tay hành hung

Từ năm 2015, sau khi Công an thành phố Thái Bình ra quyết định đình chỉ điều tra, gia đình bà Đinh Thị Lý đã làm đơn khiếu nại gửi lên nhiều cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, nhưng sau đó được “đá bóng” về chính Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình.

“Từ năm 2015-2018, Công an thành phố Thái Bình không có bất cứ văn bản chính thức nào trả lời về khiếu nại của chúng tôi”, bà Đinh Thị Lý nói.