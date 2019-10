Đường tránh Nam Hải Vân lại xảy ra tai nạn

Khuya 3.10 trên đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan (TP.Đà Nẵng) lại xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 21 giờ đêm 3.10, anh Hồng Văn Thanh (ngụ thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy BS 43K8 - 2042, lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân hướng từ Túy Loan về hầm đường bộ.

Đến Km 24+100, xe anh Thanh va chạm với xe máy BS 43K1 - 402.99 do anh Bùi Quang Quyền (ngụ xã Hoà Nhơn, H.Hoà Vang) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, cả anh Quyền, anh Thanh đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy văng vào lề, cách nhau cả chục mét và hư hỏng nặng.

Như Thanh Niên đã thông tin, tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan từ đầu năm đến nay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông với gần chục vụ tai nạn chết người.

Từ tháng 6.2019, nhằm đảm bảo an toàn trên tuyến, Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan (nhà đầu tư) và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (nhà thầu) khẩn trương khắc phục các hư hỏng do dùng đường tránh Nam Hải Vân làm đường công vụ thi công cầu vượt nút giao Hòa Liên thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Sau va chạm, xe máy văng xa cả chục mét Ảnh: Nguyễn Tú

Cụ thể phải sửa chữa nhiều vị trí hư hỏng cục bộ, ổ gà, sình lún, láng nhựa hoàn trả mặt đường công vụ đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan đoạn Km17 – Km17+970, lắp điện chiếu sáng (tối thiểu 10 cụm), đẩy nhanh tiến độ nút giao thông cầu vượt Hòa Liên.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, với kiến nghị của Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng, hiện đã thảm bê tông nhựa một số khu vực, còn một nhánh trước Khu Công nghệ cao vừa qua nhà thầu Sơn Hải đang thi công có thiếu sót.

Do đó, vừa qua, Cục Quản lý đường bộ 3 đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (117 Hữu Nghị, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) do ông Nguyễn Viết Hải làm Tổng giám đốc, về vi phạm không khắc phục kịp thời các hư hỏng trên đường tránh từ Km 16 + 543 đến Km 17 + 971, gây mất an toàn giao thông.

Về bổ sung các cụm chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên đường tránh Nam Hải Vân, ông Nguyễn Vũ Quý cho biết, do công trình đang chờ thay đổi thiết kế nên phương án chiếu sáng bị phụ thuộc, hiện chưa thể thực hiện được.