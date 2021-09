F0 cách ly tại nhà chậm được nhận thuốc, vì sao?

Theo Sở Y tế TP.HCM, sau khi ban hành các quy định về F0 cách ly tại nhà, Sở đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc A (thuốc giảm đau, hạ sốt, vitamin… ) và túi thuốc B (kháng viêm, kháng đông), Bộ Y tế cũng cấp 16.000 túi thuốc C (thuốc kháng vi rút Molnupiravir). Sở đã phân bổ vượt so với số F0 cách ly tại nhà do quận, huyện và TP.Thủ Đức báo cáo.