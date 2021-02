Gác lại tết để chống dịch

Đội quân thiện chiến không ngại lao vào điểm nóng TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng, cho biết BV đang rà soát thực hiện các chỉ định phẫu thuật, can thiệp... để những ngày cận tết sẽ không bị quá tải. “Tết năm nay là cái tết thứ 2 BV Đà Nẵng tiếp tục căng mình với cuộc chiến chống Covid-19. Các nhân viên y tế, y BS đã trong tâm thế chủ động, sẵn sàng “gác tết” để chống dịch an toàn”, BS Nhân nói. BS Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc BV C Đà Nẵng, cũng cho biết dịp Tết Nguyên đán , BV duy trì các kíp trực ổn định, cơ động. BV C Đà Nẵng cũng kêu gọi nhân viên y tế ở yên trong thành phố, hạn chế di chuyển về quê... Mọi người đều chấp nhận trả vé, tuân thủ việc trụ lại thành phố để vừa yên tâm công tác chống dịch, vừa chủ động trước những tình huống cách ly của các địa phương... Trong khi đó, theo yêu cầu của Bộ Y tế về điều động nhân lực chủ động, sẵn sàng tiếp viện cho các địa phương chống dịch Covid-19, Đà Nẵng sẵn sàng lực lượng y BS điều trị, là đội quân “thiện chiến” kinh qua các đợt dịch tại Đà Nẵng. Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết lực lượng này (chủ yếu của BV Đà Nẵng) đã sẵn sàng và sẽ tăng cường khi các địa phương có dịch đề xuất. Theo đó, danh sách đội điều trị trực tiếp có 28 BS chia làm 6 đội (hồi sức tích cực và chăm sóc Covid-19 nhẹ), đội điều dưỡng tình nguyện có 36 thành viên thạo việc có thể chỉ đạo chia ca kíp bài bản phối hợp nhịp nhàng với đội điều trị. BV Đà Nẵng còn sẵn sàng cả đội kiểm soát nhiễm khuẩn gồm kiểm soát nhiễm khuẩn kỹ thuật và kiểm soát chung. BV Đà Nẵng cũng chủ động đào tạo hồi sức, thực hành và cấp chứng chỉ ghi danh vào danh sách dự phòng tăng cường địa phương chống dịch Covid-19. An Dy