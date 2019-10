Gần 50 người đại náo 'tịnh thất Bồng Lai' tìm con, đánh nhà sư

Sáng 26.10, ông Võ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (H.Đức Hòa, Long An), cho biết công an xã đang phối hợp Cảnh sát hình sự H.Đức Hòa tiến hành điều tra , xác minh vụ việc gây mất an ninh trật tự tại một điểm tự xưng là cơ sở thờ tự trên địa bàn xã.