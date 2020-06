Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, là trường hợp nhập cảnh từ Campuchia

Đại tá Trần Phú Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa