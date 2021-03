Ghi nhận ca sốc phản vệ sau 8 giờ tiêm vắc xin Covid-19

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ ngày 8 - 14.3, hệ thống y tế đã tiêm vắc xin (do AstraZeneca sản xuất) cho 11.605 người thuộc nhóm ưu tiên. Trong ngày 14.3, ghi nhận 2 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Trong đó, 1 trường hợp có dấu hiệu chóng mặt, bồn chồn, khó chịu xuất hiện trong vòng 30 phút sau tiêm. Trường hợp thứ 2 được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 với dấu hiệu ban đầu sốt, rét run kèm theo co quắp, tê bì tay xuất hiện 8 giờ sau tiêm. Cả 2 trường hợp này được phát hiện và xử trí kịp thời theo đúng quy định, sức khỏe đã ổn định.

Sáng 15.3, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Trường ĐH Y Hà Nội chính thức triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, tiêm thử nghiệm vắc xin Covivac trên người tình nguyện. Nghiên cứu này có sự tham gia của 120 tình nguyện viên. Nghiên cứu này sẽ đánh giá an toàn và liều tiêm tối ưu của vắc xin Covivax, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 tới. Covivac do Viện Vắc xin và sinh phẩm Bộ Y tế nghiên cứu, sản xuất, là vắc xin “Covid-19 made in VN” thứ 2 được Bộ Y tế cho phép tiêm trên người tình nguyện.