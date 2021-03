Tiêm thử nghiệm giai đoạn 1 vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' thứ 2

Trước đó, sáng 17.12.2020, mũi vắc xin Covid-19 “Made in Vietnam” đầu tiên được tiêm trên người tình nguyện, được lựa chọn trong số hơn 200 người đăng ký dự tuyển. Đây là giai đoạn 1 của chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 mang tên Nano Covax, do Đơn vị thử nghiệm lâm sàng thuộc Viện Nghiên cứu y dược quân sự, Học viện Quân y, tại Hà Nội thực hiện. Vắc xin Nano Covax do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu, phát triển. Giai đoạn 1 đã kết thúc, sau khi nghiệm thu, đánh giá, việc tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 đã được tiến hành. Như vậy, với sự kiện sáng nay, 15.5, tại ĐH Y Hà Nội, vắc xin Covid-19 "made in Vietnam" đã chính thức được tiêm thử nghiệm giai đoạn 1 trên người tình nguyện.