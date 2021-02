Vắc xin 'made in Việt Nam' có hiệu quả trước biến thể mới của SARS-CoV-2

Covivac do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC), thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, sản xuất.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long , các nhà khoa học trong nước đã làm chủ công nghệ lõi sản xuất vắc xin, đó là nền tảng quan trọng để sẵn sàng cho sản xuất vắc xin khi vi rút có các biến chủng mới. Nhà máy sản xuất vắc xin tại IVAC là 1 trong 14 nhà máy trên thế giới được Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn sản xuất cung cấp vắc xin cúm toàn cầu khi có đại dịch. Với dịch Covid-19 , ngay cả khi mua được vắc xin, chúng ta vẫn đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất trong nước để chủ động nguồn cung ứng không chỉ để chống dịch Covid-19 mà còn các loại khác. Hiện, Việt Nam đã cung cấp 10/12 vắc xin trong tiêm chủng mở rộng với hàng triệu mũi tiêm an toàn mỗi năm.

Theo Bộ trưởng Long, với vắc xin Covid-19 nhập khẩu, hiệu quả bảo vệ hiện nay được đánh giá có thể bảo vệ trong 6 tháng đến 1 năm, vì đây là vắc xin mới, thời gian chưa đủ dài để khẳng định hiệu quả, cần có thêm thời gian đánh giá. Vắc xin nhập khẩu giúp đẩy nhanh độ bao phủ vắc xin cho người dân trong nước. Bộ Y tế đã đàm phán giai đoạn cuối mua thêm một vắc xin nữa về Việt Nam. Việc tiếp cận vắc xin nhập khẩu khá khó khăn do nhiều quốc gia đã đăng ký mua số lượng gấp 4 lần nhu cầu.

Với 117.000 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đã về Việt Nam sáng 26.2, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết lô vắc xin này được sản xuất tại Hàn Quốc , đang chờ phía Hàn Quốc có kết quả đánh giá cuối cùng trước khi ra quyết định tiêm tại Việt Nam. Do đó, việc tiêm vắc xin Covid-19 cho các nhóm ưu tiên dự kiến sẽ triển khai vào trung tuần tháng 3, muộn hơn so với dự kiến ban đầu, để đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn khi tiêm.