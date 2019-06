Giả danh cán bộ Chi cục ATVSTP lừa đảo doanh nghiệp mua sách

Ngày 17.6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Ninh Thuận cho biết đã có báo cáo gửi Sở Y tế, Công an tỉnh Ninh Thuận và các ngành liên quan về việc có người lừa đảo , tự nhận là công chức Chi cục ATVSTP Ninh Thuận để bán sách, cấp giấy xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm trên địa bàn.