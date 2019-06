Phát hiện 20 người nước ngoài thuê nhà ở TP.HCM để... lừa đảo qua điện thoại

Ngoài ra, công an thu giữ 221 tờ tài liệu, 19 cuốn tập A4 chứa nội dung kịch bản giả danh Công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao chụp (in màu) giả mạo giấy chứng nhận Công an Trung Quốc, 26 máy tính bảng iPad, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay hiệu Lenovo, 3 thiết bị giả lập âm thanh (còi hiệu, tiếng súng, nhạc lễ quân cảnh, tiếng ồn văn phòng, tiếng cười nói...), 5 bộ phát 4G wifi, 3 USB, 4 thiết bị D-Com 4G, 3 ổ cứng máy tính, 8 bộ đàm liên lạc và 1 máy in phun màu.

Tại trụ sở công an, 20 nghi phạm thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của nhóm này là giả danh cán bộ Công an, viện kiểm sát, tòa án… của Trung Quốc, Đài Loan gọi điện đến người dân Trung Quốc, Đài Loan để lừa đảo.

Kịch bản đưa ra là người dân bị gọi điện có liên quan đến các vụ án, mua bán ma túy, rửa tiền… khiến cho nạn nhân hoảng loạn phải chuyển hết tiền của mình vào tài khoản mà băng nhóm trên cung cấp.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, băng nhóm này rút tiền chiếm đoạt và cắt liên lạc.

20 nghi phạm này đến TP.HCM thuê mặt bằng, đặt máy móc, thiết bị để hoạt động lừa đảo tại Trung Quốc, Đài Loan. Nhà thuê, nhóm nghi phạm này bố trí các tấm đệm mút lớn xung quanh khu vách tường để cách âm, tránh sự chú ý người dân và cơ quan chức năng địa phương. Theo Công an TP.HCM, nhóm nghi phạm lừa đảo này hoạt động tinh vi, qua TP.HCM thuê mặt bằng để tránh sự theo dõi, truy bắt của Công an Trung Quốc, Đài Loan. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra nhóm lừa đảo qua điện thoại nói trên.