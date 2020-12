Giả danh cán bộ viện kiểm sát tối cao để lừa đảo

Chiều 7.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này bắt giữ Trần Quốc Công (51 tuổi, ngụ xã Cư Pông, H.Krông Buk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chị P.T.N.H (37 tuổi, ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) quen biết Công từ trước. Ngày 17.8, con ruột của chị H. bị bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP.Long Xuyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lúc này, chị H. điện thoại cho Công biết vụ việc thì Công nói mình đang công tác tại “Vụ 5 thuộc Viện KSND”, có thể giúp con chị H. trắng án và được vô ngành công an sau này.

Sau đó, Công đến TP.Long Xuyên gặp chị H. và yêu cầu đưa 300 triệu đồng để “ bôi trơn ”. Nhận được tiền, Công tiếp tục yêu cầu chị H. nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản với tổng số tiền 2,7 tỉ đồng.

Sáng 6.12, Công lại nói chị H. liên quan một vụ rửa tiền , đang bị cơ quan chức năng điều tra. Công hứa thuê luật sư cho chị H. và rủ chị đi Hà Nội để lo vụ việc. Chị H. đồng ý, nhưng rồi nghi ngờ nên đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Khuya cùng ngày, lực lượng công an mời Công về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai đã nhận của chị H. 1,7 tỉ đồng.