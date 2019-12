Gia đình du khách Nhật bỗng 'trắng tay' ở Phú Quốc và cái kết có hậu

Trước khi đến sân bay, chủ doanh nghiệp còn đưa họ đến cám ơn những người bạn đã giúp đỡ họ.

Tiễn họ đến tận TP.HCM là chủ doanh nghiệp nêu trên.

Trao đổi nhanh với Thanh Niên, vị chủ doanh nghiệp cho biết sẽ đưa họ tới TP.HCM và tiếp tục cho họ tá túc nhà của mình. “Do 2 ngày trước, khi gia đình ông Kusumoto Kajuhiro chưa tìm được giấy tờ, tôi đã liên lạc và hẹn với phía Lãnh sự quán Nhật ở TP.HCM để nhờ hỗ trợ. Nên giờ đây, dù họ đã tìm lại được giấy tờ nhưng chúng tôi cũng phải lên Lãnh sự quán gặp để báo tình hình”, vị chủ doanh nghiệp nói.

Khi đến khách sạn, họ phát hiện toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, thẻ visa… và toàn bộ tiền bạc bị thất lạc. Với tình trạng như vậy, họ không thể nào làm thủ tục để lưu trú tại khách sạn. Sau khi biết sự việc, đại diện khách sạn, cộng đồng mạng địa phương và nhiều lực lượng đã hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được các loại giấy tờ bị thất lạc.

Để giúp đỡ gia đình ông Kusumoto Kajuhiro, người dân Phú Quốc đã giúp làm đơn trình báo đến Công an xã Dương Tơ mong được giúp đỡ khẩn cấp. Họ nhờ công an xác nhận để bộ phận xuất nhập cảnh sân bay giải quyết cho bay về TP.HCM, sau đó đến Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM nhờ giúp trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, may mắn là khuya 28.12, một công nhân xây dựng đã nhặt được túi xách có đầy đủ giấy tờ tuỳ thân của họ nên liên lạc trả lại.